Meteo | Previsioni per giovedì 11 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2410m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Regione

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Tuttavia l'avvicinarsi di una nuova perturbazione determina il transito di velature e stratificazioni in ulteriore ispessimento entro la serata. Venti in rinforzo da SO con raffiche sostenute sui crinali Appenninici e in Romagna, dalla serata. Zero termico nell'intorno di 1500 metri. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in lieve rialzo.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery