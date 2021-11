Meteo | Previsioni per giovedì 11 novembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2864m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Ancora correnti nord orientali piuttosto umide, ma in un contesto più anticiclonico. Ennesima giornata uggiosa con nubi spesso estese e diffuse, specie su Emilia orientale e Romagna, ma con precipitazioni scarse o del tutto assenti. Qualche apertura lungo il Po e in generale sull'Emilia occidentale. Ulteriore lieve rialzo termico, specie in quota. Venti deboli tra Nord e Ovest, con qualche residuo rinforzo da Nord-Nordest su coste e Romagna. Mare poco mosso o al più localmente mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo