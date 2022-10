Meteo | Previsioni per martedì 11 ottobre

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3084m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Prosegue la fase stabile e anticiclonica, con clima secco e mite e inversioni termiche notturne che potranno dare luogo a locali nubi basse e foschie durante le ore più fredde del giorno. Nello specifico ritroveremo addensamenti nuvolosi al mattino sulla Romagna, con locali foschie o banchi di nebbia tra costa e collina. Altrove condizioni soleggiate. Mare poco mosso.

