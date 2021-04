Meteo | Previsioni per lunedì 12 aprile

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 16.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2201m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Previsioni in Emilia-Romagna

Al seguito della perturbazione di domenica, il tempo si mantiene nuovamente perturbato sull'Emilia Romagna con nubi irregolari alternate a locali timide schiarite; noteremo comunque piogge e temporali in particolare tra pomeriggio e sera, poche pause asciutte in Appennino. Temperature in ulteriore aumento, punte di 18/20°C sulla Romagna. Venti sostenuti tra Scirocco e Libeccio. Mare mosso o molto mosso al largo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

