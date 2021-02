Meteo | Previsioni per venerdì 12 febbraio

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a deboli nevicate. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 473m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Fredde correnti dal Nordest Europa iniziano a fluire sull'Emilia Romagna determinando un graduale e sensibile calo termico, più marcato dalla serata. Nel contempo una perturbazione si avvicina da Ovest portando dal pomeriggio deboli precipitazioni sulla dorsale appenninica in sconfinamento sin sulle pianure e coste entro fine giornata. Precipitazioni a prevalente carattere nevoso sino in pianura, inizialmente mista alla pioggia sulle coste. Venti sino a forti dai quadranti settentrionali sul litorale romagnolo, più attenuati spostandosi verso Ponente. Mare molto mosso. Temperature in netto calo, specie dalla serata.

Previsioni a cura di 3B Meteo

