Meteo | Previsioni per sabato 12 febbraio

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 991m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Prosegue la fase instabile la notte su Romagna e Appennino emiliano, con piogge sparse e nevicate a partire dai 600-700 m. Segue rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche con nubi via via in diminuzione, specie in pianura, salvo maggiori addensamenti nuvolosi in appennino. Ventilazione moderata o forte specie sulla Romagna da Nord-Est. Mare tra mosso e molto mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo