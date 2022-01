Meteo | Previsioni per mercoledì 12 gennaio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 765m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

Bel tempo prevalente sull'Emilia con gelate diffuse specie in pianura al mattino (-1-5°C) . Venti nord-orientali nelle ore diurne, forti sulle coste romagnole. Temeprature massime in calo. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo