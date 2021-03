Meteo | Previsioni per venerdì 12 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 1.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2241m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Una perturbazione transita in giornata sull'Emilia Romagna rinnovando annuvolamenti ed ancora qualche isolata pioviggine al mattino al confine con il Veneto nonchè piogge e qualche rovescio o temporale in marcia dall'Emilia verso la Romagna; neve in Appennino oltre i 1300/1400m. Venti moderati o tesi dai quadranti sud occidentali in attenuazione a fine giornata. Zero termico nell'intorno di 2300 metri. Mare mosso. Temperature in lieve rialzo nei minimi, stabili o in locale rialzo anche nei massimi.

