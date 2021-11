Meteo | Previsioni per venerdì 12 novembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2984m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Insistono correnti umide sud-orientali nei bassi strati, responsabili della presenza diffusa tra notte e mattino di nubi basse e foschie dense, le quali potranno insistere per gran parte della giornata. Occasione per timide schiarite diurne sull'Emilia occidentale, seppur con il transito di stratificazioni anche compatte. Non escluse deboli piogge in Appennino e locali pioviggini sulla Romagna. Temperature stabili. Venti deboli, mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo