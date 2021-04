Meteo | Previsioni per martedì 13 aprile

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4.4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1030m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

La perturbazione dei giorni scorsi al Nord Italia si porta verso i Balcani richiamando correnti più fredde di natura artica. La ritornante frontale indugerà ancora sull'Emilia Romagna provocando precipitazioni nella prima parte del giorno, in esaurimento a partire da ovest. L'ingresso dell'aria più fredda determinerà inoltre un sensibile calo della quota neve e delle temperature, con fiocchi fino in collina sulla dorsale appenninica romagnola. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali con Bora sostenuta lungo le coste. Mare mosso o molto mosso dal pomeriggio.

Previsioni a cura di 3B Meteo

