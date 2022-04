Meteo | Previsioni per mercoledì 13 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3073m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Il promontorio di alta pressione di matrice nord africana continua a proteggere l'Emilia Romagna, garantendo una giornata asciutta con passaggio di velature. Qualche banco di nebbia possibile all'alba sulla Romagna. Temperature in rialzo a tutte le quote, massime prossime ai 22°C. Ventilazione a tratti moderata dai quadranti Sud-orientali il pomeriggio sulla Romagna. Mari poco mossi.

Previsioni a cura di 3b Meteo