Meteo | Le previsioni per domenica 13 dicembre

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1648m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni in Emilia-Romagna

Bel tempo prevalente sull'Emilia Romagna seppur con la formazione di nebbie anche fitte lungo il Po e sulle alte pianure, questo tra notte e tardo mattino. Minime basse al primo mattino, massime invece previste in ascesa. Delle foschie tenderanno a ripresentarsi dalla sera, preludio di nuove nebbia anche nella giornata di domani. Venti deboli nord-occidentali, moderati lungo le coste nella seconda parte del giorno. Mare mosso, specie al largo.

Gallery