Meteo | Previsioni per lunedì 13 dicembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2678m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Un promontorio anticiclonico dall'Europa occidentale avanza verso l'Italia favorendo una fase stabile e di bel tempo sull'Emilia Romagna. Da segnalare solo degli innocui passaggi nuvolosi tra mattina e pomeriggio sulla Romagna ma senza fenomeni. Temperature in rialzo nei valori massimi e in quota, minime stabili o in ulteriore calo con gelate diffuse fino in pianura. Venti deboli o al più moderati da NO. Previsioni a cura di 3b Meteo