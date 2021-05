Meteo | Previsioni per giovedì 13 maggio

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, sono previsti 5.7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2173m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

La circolazione rimane ciclonica, quanto basta per mantenere attiva una spiccata variabilità sull'Emilia Romagna. Nubi irregolari alternate a momenti più soleggiati, con qualche nuovo rovescio o temporale entro il pomeriggio dapprima sull'Appennino, ma successivamente anche sulle pianure; in mattinata non esclusi piovaschi anche tra Appennino e pianura emiliana centrale. Temperature senza particolari variazioni. Venti fino a moderati da Sudovest, in temporanea rotazione da Sudest lungo le coste al pomeriggio. Mare fino a mosso, specie al largo.

