Meteo | Previsioni per sabato 13 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1839m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione in Regione

Tempo in netto miglioramento sull'Emilia Romagna con cieli diffusamente sereni o poco nuvolosi, salvo residua variabilità mattutina specie tra ferrarese e Romagna. In serata tendenza a nuovo addossamento delle nubi sui crinali appenninici con qualche piovasco. Temperature in calo nei valori minimi. Venti a tratti sostenuti da Sudovest, anche forti sull'Appennino entro sera qui con raffiche di oltre 60-70km/h. Mare da poco mosso a mosso specie al largo

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery