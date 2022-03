Meteo | Previsioni per domenica 13 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 883m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Giornata che trascorre all'insegna del bel tempo prevalente sulla regione. Da segnalare solo un po' di variabilità nelle ore centrali del giorno sulla Romagna, e poi nubi estese dalla sera in Emilia ad iniziare dai settori occidentali. Temperature stabili, ancor gelate diffuse sulle pianure. Ventilazione a tratti moderata dai quadranti orientali sulla Romagna nel pomeriggio. Mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b meteo