Meteo | Previsioni per martedì 13 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1799m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Temporaneo miglioramento sulla Regione, anche se con qualche residuo disturbo nella prima parte del giorno sulla Romagna con occasione per locali piovaschi sul Riminese. Tempo bello altrove seppur con il passaggio di nuvolosità alta e stratiforme dal pomeriggio-sera, che a tratti potrà offuscare il cielo. Venti residui tra NE e NO. Temperature in calo nei minimi con clima freddo, in rialzo le massime. Mare da mosso a poco mosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Previsioni a cura di 3B Meteo.

Gallery