Meteo | Previsioni per mercoledì 13 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2023m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Ingresso di un nuovo impulso freddo di matrice artica. Effetti soprattutto sulla Romagna dove tra mattino e primo pomeriggio potrà svilupparsi qualche rovescio o temporale anche grandinigeno, specie tra forlivese e riminese, con neve sul relativo Appennino a tratti sotto i 1500m. Ai margini l'Emilia con qualche fugace precipitazione non esclusa tra bolognese, ferrarese e Comacchio; spesso soleggiato sull'Emilia occidentale. Temperature in nuovo calo dal pomeriggio, netto sulla Romagna, con venti in temporaneo rinforzo tra Est e Nordest entro il pomeriggio, con raffiche sulle coste. Mare inizialmente poco mosso, ma con moto in aumento in serata.

Previsioni a cura di 3b Meteo