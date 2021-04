Meteo | Previsioni per mercoledì 14 aprile

A Modena domani giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1101m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

La pressione tende a rimontare da ovest favorendo un generale miglioramento del tempo sull'Emilia Romagna. Temperature in calo nei valori minimi, anche prossime allo zero in Appennino; massime in rialzo. Venti residui settentrionali lungo le coste con mare ancora mosso, ma moto ondoso in attenuazione.

Previsioni a cura di 3B Meteo

