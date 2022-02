Meteo | Previsioni per lunedì 14 febbraio

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 533m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Una perturbazione raggiunge la Regione nel corso della giornata portando un peggioramento del tempo sull'Emilia, dapprima sui settori occidentali ed entro sera anche in Romagna con neve in calo sino a bassa quota o a tratti in pianura sull'Emilia occidentale, specie nel piacentino. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Mare in prevalenza poco mosso. Temperature in diminuzione.

Previsioni a cura di 3b Meteo