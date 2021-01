Meteo | Previsioni per giovedì 14 gennaio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1961m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Tempo stabile sull'Emilia Romagna, in un contesto soleggiato o parzialmente nuvoloso; nubi che tenderanno ad aumentare ulteriormente in serata ma senza precipitazioni. Da segnalare inoltre qualche banco di nebbia al mattino lungo il Po. Temperature minime ancora basse al mattino con estese brinate in pianura, mentre il clima sarà più addolcito sulle colline, massime stazionarie o in lieve ulteriore ripresa, in rialzo in montagna. Venti deboli o a tratti moderati da Sudovest sull'Appennino, tra Ovest e Nordovest altrove. Mare in prevalenza poco mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

