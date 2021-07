Meteo | Previsioni per mercoledì 14 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2954m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Vortice depressionario in azione sull'Italia settentrionale, rinnoverà condizioni di generale instabilità anche sull'Emilia Romagna, seppur in un contesto di spiccata variabilità con possibilità anche di ampie schiarite. I fenomeni saranno più probabili sull'Emilia occidentale, oltre che sulle basse pianure; giornata nel complesso asciutta sulla Romagna, con qualche locale acquazzone più probabile a ridosso dei rilievi tra tardo pomeriggio e sera. Temperature in flessione nei valori massimi. Venti moderati sud-occidentali, con rinforzi sulla Romagna al pomeriggio. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo