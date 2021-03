Meteo | Previsioni per domenica 14 marzo

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1462m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione in Regione

Un nuovo fronte freddo valica li Alpi portando un peggioramento del tempo tra mattino e pomeriggio anche sull'Emilia Romagna: coinvolti in particolare i settori orientali della regione con rovesci e anche qualche temporale; poco o nulla tra reggiano, parmense e piacentino con rapidi rasserenamenti entro il pomeriggio. Temperature in calo, sensibile tra Emilia orientale e Romagna con neve fin verso i 700-800m entro sera sull'Appennino romagnolo. Venti moderati a tratti forti dapprima da Sudovest, poi da Nord-Nordovest, di bora lungo le coste, in progressiva attenuazione a fine giornata. Mare mosso o molto mosso al largo.

