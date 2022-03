Meteo | Previsioni per lunedì 14 marzo

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1873m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Alta pressione sull'Emilia Romagna ma anche umide correnti meridionali. Cieli dunque spesso nuvolosi o molto nuvolosi sui settori emiliani centro-occidentali, con qualche debole precipitazione non esclusa su Appennino parmense e piacentino. Maggiori aperture interessano invece l'Emilia orientale e Romagna. Temperature in lieve calo nei massimi specie su Emilia occidentale. Venti deboli in prevalenza meridionali. Mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo