Meteo | Previsioni per domenica 14 novembre

A Modena domani giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 30mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2182m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Giornata di maltempo sull'Emilia Romagna, per effetto di una perturbazione nordatlantica che interessa le nostre regioni settentrionali. Piogge e rovesci diffusi, più frequenti sul comparto centro-occidentale della Regione; tendenza a schiarite invece tra ferrarese e ravennate. Venti in rinforzo di Scirocco al largo del mare. Temperature in calo nei valori massimi. Previsioni a cura di 3b Meteo