Meteo | Previsioni per giovedì 14 ottobre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1787m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Pressione in aumento per una giornata sostanzialmente soleggiata sull'Emilia Romagna, con al più nubi irregolari di passaggio specie sui settori romangoli. Clima freddo al mattino con minime localmente sotto i 6-8°C in pianura, deboli gelate in Appennino localmente fin sotto i 1500m. Massime in lieve ripresa, sui 16-18°C. Venti sostenuti di bora o grecale su coste e Romagna, più deboli sull'Emilia, in generale attenuazione serale. Mare mosso o molto mosso, moto ondoso in calo serale.

Previsioni a cura di 3b Meteo