Meteo | Previsioni per giovedì 15 aprile

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. ampie schiarite in serata, sono previsti 3.7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1095m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

In seno a una circolazione fredda attiva sul Centronord Italia si inserisce un nuovo impulso instabile, responsabile di nubi a tratti estese da Ovest verso Est sull'Emilia Romagna, con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio, specie tra mattino e pomeriggio e sui settori emiliani: poco o nulla su coste e Romagna. Temperature in ulteriore lieve calo, clima decisamente freddo per il periodo con neve in Appennino anche fin verso i 600-800m. Venti deboli o localmente moderati da Est in pianura, tra Sud e Ovest in quota. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

