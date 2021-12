Meteo | Previsioni per mercoledì 15 dicembre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. tornano le nubi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2359m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'alta pressione rimane sbilanciata verso ovest facendo affluire correnti più umide settentrionalii che provocheranno un aumento della nuvolosità sulla Romagna ma senza pioggia. Nebbie e nubi basse insisteranno invece sulle pianure emiliane centro-occidentali rendendo il tempo più uggioso; più sole in Appennino. Temperature pressoché stazionarie, in calo le massime sulle pianure interessate dalle nebbie con inversioni termiche. Venti deboli o moderati da NNO lungo le coste. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo