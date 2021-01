Meteo | Previsioni per venerdì 15 gennaio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 692m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Aria via via più fredda di matrice russa affluisce sull'Emilia Romagna dall'Adriatico. Nubi irregolari, con qualche fiocco di neve sull'Appennino emiliano e locali brevi rovesci possibili anche sulla Romagna, nevosi a quote collinari. Temperature in calo nei massimi, minime in lieve ascesa, clima comunque freddo. Venti deboli o moderati tra Est e Nordest, con rinforzi sulle coste. Mare mosso o molto mosso al largo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

