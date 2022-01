Meteo | previsioni per sabato 15 gennaio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2863m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

La stabilità dell'anticiclone sull'Emilia Romagna garantisce tempo stabile e cielo sereno ovunque, possibili foschie nelle ore più fredde della giornata lungo il Po e sulla Romagna. Brinate in pianura, temperature miti in montagna. Venti molto deboli dai quadranti occidentali. Mare calmo.

Previsioni a cura di 3b Meteo