Meteo | Previsioni per martedì 15 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4227m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Prosegue la fase di stabilità e bel tempo sull'Emilia Romagna con clima estivo pur senza particolari eccessi di caldo. Le temperature saranno tuttavia in aumento rispetto al giorno precedente, in particolare sull'Emilia dove si potranno raggiungere i 30-31°C; sensazione di afa moderata, anche accentuata su Est Emilia e Romagna. Venti fino a moderati dai quadranti orientali con rinforzi al pomeriggio. Mare fino a mosso, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione.

Previsioni a cura di 3b Meteo