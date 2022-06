Meteo | Previsioni per mercoledì 15 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4004m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

L'anticiclone si indebolisce momentaneamente, determinando un peggioramento del tempo, specie nella seconda parte del giorno. Nello specifico ritroveremo condizioni di stabilità nella prima parte del giorno, con cieli prevalentemente soleggiati. Dal pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con rovesci e temporali sparsi, in possibile sconfinamento verso le alte pianure, specie tra reggiano e bolognese. Clima diurno caldo, fino a 32-34°C sull'Emilia, meno caldo ma molto afoso su coste e Romagna. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo