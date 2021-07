Meteo | Previsioni per giovedì 15 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3468m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Un vortice depressionario staziona sull'Italia settentrionale, ponendo quindi ancora le condizioni per una giornata all'insegna della spiccata variabilità sull'Emilia Romagna. Ecco così che nelle ore centrali della giornata avremo ancora occasione per piovaschi in sviluppo sulla dorsale, in sconfinamento qua e là sulle pianure. Temperature stazionarie. Venti moderati sudoccidentali, in rotazione a SE sulla Romagna. Mare da mosso a poco mosso.

