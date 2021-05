Meteo | Previsioni per sabato 15 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2230m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Il fronte giunto la sera precedente si allontana verso Levante, favorendo un progressivo miglioramento sull'Emilia Romagna dopo le ultime piogge della notte. Mattinata irregolarmente nuvolosa con qualche residua pioggia tra Comacchio e ravennate. Nel pomeriggio sole prevalente, pur a tratti offuscato da nubi irregolari di passaggio; qualche piovasco non escluso su Appennino e lungo il Po, nonchè tra ferrarese e ravennate. Temperature in lieve calo, piuttosto fresche per il periodo soprattutto sul comparto orientale della Regione. Venti fino a moderati in temporanea rotazione da Ovest-Nordovest, ma nuovamente da Sudovest entro sera a partire dall'Appennino. Mare fino a mosso, specie al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo