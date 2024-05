Meteo | Previsioni per mercoledì 15 maggio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2828m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in Emilia Romagna

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. Nello specifico su litorali e dorsale emiliana cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 2800 metri. Mare da mosso a molto mosso. Previsioni a cura di 3B Meteo.