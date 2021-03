Meteo | Previsioni per lunedì 15 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1384m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione in Regione

Pressione in aumento e tempo che torna stabile sull'Emilia Romagna. Sole al mattino, ma con tendenza ad aumento della copertura per nubi alte e stratiformi entro il pomeriggio, senza comunque precipitazioni. Temperature in calo specie nei valori minimi, possibili deboli gelate anche in pianura. Venti deboli o a tratti moderati in prevalenza nord occidentali. Mare fino a mosso, specie al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo

