Meteo | Previsioni per domenica 15 novembre

A Modena domani giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2848m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia Romagna

Pressione in leggero calo, per l'avvicinarsi di una modesta perturbazione. Molto nuvoloso o coperto per gran parte del giorno su tutta l'Emilia Romagna, con qualche debole pioggia in arrivo serale. Non escluse anche nebbie a tratti su coste e lungo il Po al mattino. Temperature in lievissimo calo nei massimi, con clima fresco e umido. Venti deboli variabili nei bassi strati, sud-occidentali in quota. Mare poco mosso o calmo.

