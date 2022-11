Meteo | Previsioni per martedì 15 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2363m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa e compatta con piogge sparse a partire da Ovest già dal mattino, in estensione al resto della Regione nel corso della giorno; precipitazioni tra il debole e moderato. Nebbie o nubi basse tra notte e primo mattino sulle aree di pianura del ferrarese. Temperature in calo. Venti da Est-Nordest deboli o moderati, con locali rinforzi da S-SE sulle coste romagnole in serata. Zero termico nell'intorno di 2200 metri. Mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo