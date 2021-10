Meteo | Previsioni per venerdì 15 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3351m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Alta pressione in rinforzo per una giornata stabile e soleggiata sull'Emilia Romagna: qualche nube su settori romagnoli e Appennino ma senza fenomeni degni di nota. Da segnalare infine nubi alte in avanzamento da Ovest dal tardo pomeriggio/sera. Lieve rialzo termico nelle massime, minime invece in calo, localmente fin verso i 4-5°C in pianura sulle aree rurali. Venti deboli variabili, qualche raffica da Nord sul riminese. Mare da poco mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo