Meteo | Previsioni per mercoledì 15 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4055m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Al promontorio di alta pressione inizia a perdere forza. Sull'Emilia Romagna il tempo si mantiene in prevalenza stabile, seppur con estese velature di passaggio che a tratti potranno offuscare il cielo. Temperature senza variazioni su valori pienamente estivi. Venti fino a moderati tra SE e SO. Mare Adriatico poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo