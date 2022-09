Meteo | Previsioni per giovedì 15 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3699m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare e spesso compatta sull'Emilia Romagna, con tempo instabile in particolare lungo la dorsale appenninica. Rovesci e locali temporali sull'Appennino Romagnolo e sul Tosco-Emiliano. Possibili sviluppi temporaleschi sulle aree costiere tra ferrarese e ravennate, e piogge in sconfinamento anche sulla Romagna. Tempo in prevalenza asciutto altrove. Rinforzo dei venti, che soffieranno moderati-tesi dai quadranti sud occidentali, con locali forti raffiche. Massime fino a 31-32°C. Mare da mosso a localmente molto mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo