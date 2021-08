Meteo | Previsioni per lunedì 16 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4294m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Continua sull'Emilia Romagna questa fase di gran caldo determinata dall'anticiclone africano, seppur con picchi massimi in lievissima flessione, ma tuttavia ancora prossimi ai 36/38°C tra Est Emilia e interne romagnole. Da segnalare la possibilità di qualche isolato fenomeno nel tardo pomeriggio/sera sull'Emilia, specie più occidentale. Venti in rinforzo da SO. Mare da poco mosso a mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo