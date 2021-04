Meteo | Previsioni per venerdì 16 aprile

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1106m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Una circolazione ciclonica fredda si mantiene attiva sull'Italia sollecitando la formazione di una bassa pressione mediterraneo che tuttavia non coinvolge direttamente l'Emilia Romagna, dove la giornata trascorrerà discreta ma fredda, con qualche nube di passaggio. Temperature in ulteriore calo nei minimi, con gelate tardive localmente anche in pianura tra notte e l'alba, massime in lieve aumento. Venti deboli o moderati in prevalenza orientali. Mare da poco mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

