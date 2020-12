Meteo | Previsioni per mercoledì 16 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 1.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2186m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

L'alta pressione tende ad indebolirsi favorendo l'ingresso di una modesta perturbazione, responsabile dell'aumento della nuvolosità associata a locali e deboli piogge in avanzamento da Ovest verso Est. Temperature massime in calo, specie in collina, minime in aumento. Venti molto deboli variabili o meridionali. Mare poco mosso.

Previsione a cusa di 3B Meteo

