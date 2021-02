Meteo | Previsioni per martedì 16 febbraio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 2533m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Umide e più miti correnti occidentali offuscheranno i cieli dell'Emilia Romagna con nuvolosità irregolare di passaggio, ma senza particolari precipitazioni e comunque in un contesto in prevalenza soleggiato. Temperature in aumento a tutte le quote dal pomeriggio, anche netto. Al mattino invece ancora freddo con temperature sottozero anche in pianura. Venti deboli o moderati in rotazione tra Ovest e Sudovest. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery