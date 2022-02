Meteo | Previsioni per mercoledì 16 febbraio

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1608m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

Con la perturbazione alle spalle torna il bel tempo sulla Regione grazie al rinforzo dell'alta pressione. La rimonta anticiclonica però sarà responsabile del ritorno delle nebbie in pianura fino al mattino. Al pomeriggio cieli generalmente offuscati per passaggio di velature. Venti deboli variabili. Temperature notturne anche negative, possibili gelate. Massime comprese tra gli 8°C e i 13°C in pianura. Mare calmo o poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo