Meteo | Previsioni per domenica 16 gennaio

A Modena domani cieli grigi o nebbiosi, con temporanei ed ampi rasserenamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2608m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Prosegue la fase stabile sull'Emilia Romagna; giornata caratterizzata da bel tempo e cieli prevalentemente sereni su Appennino e alte pianure; nebbie e nubi basse, invece, su basse pianure emiliane e Romagna in parziale diradamento e/o sollevamento diurno eccetto che tra ferrarese, Delta e ravennate. Gelate in pianure tra notte e mattino, clima mite in montagna. Ventilazione debole dai quadranti occidentali. Previsioni a cura di 3b Meteo