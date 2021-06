Meteo | Previsioni per mercoledì 16 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3872m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

Previsioni in Regione

Il tempo si mantiene nel complesso stabile e soleggiato sull'Emilia Romagna, tuttavia un lieve cedimento della pressione atmosferica potrà favorire qualche breve rovescio o temporale nel corso del pomeriggio sui rilievi emiliani, in possibile sconfinamento alle zone pedecollinari. Temperature in ulteriore aumento, punte fino a 32-33°C sulla pianura emiliana; afa in aumento. Venti orientali, con rinforzi durante il pomeriggio sulle coste romagnole. Mare calmo o poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo