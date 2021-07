Meteo | Previsioni per venerdì 16 luglio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3366m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Giornata contraddistinta da spiccata variabilità sull'Emilia Romagna, con rovesci e temporali inizialmente sulla Romagna e in sviluppo dal pomeriggio nuovamente su Appennino ed Emilia con parziale coinvolgimento anche della Romagna. Meglio in serata ma con tendenza a nuovo peggioramento in Romagna. Temperature in calo nei valori massimi. Venti deboli variabili. Mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo