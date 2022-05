Meteo | Previsioni per lunedì 16 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3543m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata prevalentemente asciutta con cieli poco nuvolosi, ma al pomeriggio maggiore instabilità con possibili piovaschi sugli Appennini. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Temperature massime fino a 30°C. Mare quasi calmo.

